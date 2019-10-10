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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Радбез ООН скликає засідання через напад Туреччини на Сирію

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Франція, Німеччина і Великобританія засуджують військову операцію Туреччини в Сирії і мають намір скликати засідання Ради Безпеки ООН щодо цього питання. Про це в середу заявила державний секретар при міністрі у справах Європи і закордонних справ Франції Амелі де Моншален, передає УНН із посиланням на AFP.

Радбез ООН скликає засідання через напад Туреччини на Сирію

“Франція, Німеччина і Велика Британія завершують (складання) спільної заяви, в якому буде максимально зрозуміло зазначено, що ми рішуче засуджуємо те, про що повідомляється (щодо операції ЗС Туреччини на півночі Сирії), — наводить її слова AFP. — Ми маємо намір скликати Раду безпеки ООН”.

Нагадаємо, раніше, 9 жовтня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про початок анонсованої раніше наступальної операції проти сирійських курдів. На цей крок Ердоган пішов попри те, що перед цим від силового сценарію Анкару застерігали Дамаск та Вашингтон.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міністерство оборони Туреччини: наземні війська зайшли на територію Сирії

Операція під назвою “Джерело миру” покликана запобігти виникненню “терористичного коридору” в Сирії поблизу турецького кордону, а також гарантувати в цьому регіоні мир, кажуть у Анкарі.

Турецький уряд вважає курдські “Загони народної самооборони” (YPG) сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою “Робітничої партії Курдистану” (РПК).

Наступ турецьких військ засудили в Берліні, Європейському Союзі, а президент США Дональд Трамп назвав його “поганою ідеєю”. Крім того, Сенат США відреагував на цю силову операцію розробкою резолюції про запровадження санкцій проти Туреччини.

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