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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо “розумних мереж”: що відомо

Київ • УНН

 • 21142 перегляди

Верховна Рада прийняла законопроект, який запроваджує нормативно-правову базу для розвитку технологій "розумних мереж", включаючи мікромережі та управління попитом, в Україні до 2035 року.

Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо “розумних мереж”: що відомо

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо "розумних мереж", який передбачає запровадження своєчасної підготовки нормативного підґрунтя для забезпечення розвитку технологій "розумних мереж". Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та картку законопроєкту №11083.

Деталі

Парламент проголосував за основу №11083 щодо "розумних мереж". За - 278

 - повідомив Железняк.

В пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що метою документу є запровадження своєчасної підготовки нормативного підґрунтя для забезпечення розвитку технологій "розумних мереж", зокрема мікромереж та управління попитом, уточнення визначення у відповідності до положень сучасних міжнародних та європейських стандартів, врахування положень Концепції впровадження "розумних мереж" в Україні до 2035 року.

Відповідно до законопроєкту, вводяться деякі нові терміни: "розумні мережі", "мікромережа", "користувач мікромережі", "острівний режим мікромережі", "система енергетичного ме­неджменту мікромережі", "реагування на попит", "управління попитом".

Зокрема, "розумні мережі" - це електричні мережі, що використовують технології керування електроенергетичними системами та інформаційного обміну, пов’язаного із ним, відповідні елементи технічних систем, призначені для зчитування, керування процесами, даними тощо та комутаційне обладнання задля об’єднання в економічно ефективний спосіб поведінку та дії всіх приєднаних до неї користувачів, учасників ринку електричної енергії з метою забезпечення економічної ефективної, надійної, безпечної, сталої роботи енергетичної системи з низькими втратами і високим рівнем якості та безпеки постачання.

Нагадаємо

У жовтні 2022 року Кабінет міністрів схвалив концепцію впровадження "розумних мереж" в Україні до 2035 року, яка зокрема спрямована на створення умов для впровадження сучасних технологій в електроенергетиці.

Павло Башинський

Павло Башинський

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