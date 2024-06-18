Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо “розумних мереж”: що відомо
Київ • УНН
Верховна Рада прийняла законопроект, який запроваджує нормативно-правову базу для розвитку технологій "розумних мереж", включаючи мікромережі та управління попитом, в Україні до 2035 року.
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо "розумних мереж", який передбачає запровадження своєчасної підготовки нормативного підґрунтя для забезпечення розвитку технологій "розумних мереж". Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та картку законопроєкту №11083.
Деталі
Парламент проголосував за основу №11083 щодо "розумних мереж". За - 278
В пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що метою документу є запровадження своєчасної підготовки нормативного підґрунтя для забезпечення розвитку технологій "розумних мереж", зокрема мікромереж та управління попитом, уточнення визначення у відповідності до положень сучасних міжнародних та європейських стандартів, врахування положень Концепції впровадження "розумних мереж" в Україні до 2035 року.
Відповідно до законопроєкту, вводяться деякі нові терміни: "розумні мережі", "мікромережа", "користувач мікромережі", "острівний режим мікромережі", "система енергетичного менеджменту мікромережі", "реагування на попит", "управління попитом".
Зокрема, "розумні мережі" - це електричні мережі, що використовують технології керування електроенергетичними системами та інформаційного обміну, пов’язаного із ним, відповідні елементи технічних систем, призначені для зчитування, керування процесами, даними тощо та комутаційне обладнання задля об’єднання в економічно ефективний спосіб поведінку та дії всіх приєднаних до неї користувачів, учасників ринку електричної енергії з метою забезпечення економічної ефективної, надійної, безпечної, сталої роботи енергетичної системи з низькими втратами і високим рівнем якості та безпеки постачання.
Нагадаємо
У жовтні 2022 року Кабінет міністрів схвалив концепцію впровадження "розумних мереж" в Україні до 2035 року, яка зокрема спрямована на створення умов для впровадження сучасних технологій в електроенергетиці.