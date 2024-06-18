Рада приняла за основу законопроект об "умных сетях": что известно

Верховная Рада приняла за основу законопроект о "умных сетях", который предусматривает введение своевременной подготовки нормативной базы для обеспечения развития технологий "умных сетей". Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №11083.

Детали

Парламент проголосовал за основу №11083 относительно "умных сетей". За - 278 - сообщил Железняк.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что целью документа является введение своевременной подготовки нормативной базы для обеспечения развития технологий "умных сетей", в частности микросетей и управления спросом, уточнение определения в соответствии с положениями современных международных и европейских стандартов, учет положений Концепции внедрения "умных сетей" в Украине до 2035 года.

Согласно законопроекту, вводятся некоторые новые термины: "умные сети", "микросеть", "пользователь микросети", "островной режим микросети", "система энергетического менеджмента микросети", "реагирование на спрос", "управление спросом".

В частности, "умные сети" - это электрические сети, использующие технологии управления электроэнергетическими системами и информационного обмена, связанного с ним, соответствующие элементы технических систем, предназначенные для считывания, управления процессами, данными и т.д. и коммутационное оборудование для объединения экономически эффективным способом поведение и действия всех присоединенных к ней пользователей, участников рынка электрической энергии с целью обеспечения экономически эффективной, надежной, безопасной, устойчивой работы энергетической системы с низкими потерями

Напомним

В октябре 2022 года Кабинет министров одобрил концепцию внедрения "умных сетей" в Украине до 2035 года, которая в частности направлена на создание условий для внедрения современных технологий в электроэнергетике.