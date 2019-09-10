Рада ухвалила за основу зміни у сфері використання ядерної енергії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Верховна Рада ухвалила проект закону 1084 про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії. Відповідне рішення підтримали 293 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії пропонує внесення змін законів України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання", "Про видобування і переробку уранових руд".
Законопроект передбачає:
- врегулювання питань ядерної та радіаційної безпеки в частині зменшення ризиків тривалого опромінення продуктами радону;
- врегулювання питань радіаційного захисту при медичному опроміненні;
- удосконалення державного регулювання діяльності з видобування і переробки уранових руд та запровадження ліцензування переробки уранових руд, враховуючи особливості технологічного циклу виробництва уранового концентрату.
При цьому ще 264 нардепи підтримали ініціативу скоротити удвічі тривалість розгляду законопроекту в другому читанні.
Нагадаємо, фракція політичної партії "Європейська солідарність" влаштувала акцію протесту біля трибуни ВР під час виступу співголови фракції Ірини Геращенко.