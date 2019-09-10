Рада приняла за основу изменения в сфере использования ядерной энергии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Верховная Рада приняла проект закона 1084 о внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии. Соответствующее решение поддержали 293 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии предлагает внесение изменений законов Украины "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности", "О разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии", "О защите человека от влияния ионизирующего излучения", "О добыче и переработке урановых руд".
Законопроект предусматривает:
- урегулирование вопросов ядерной и радиационной безопасности в части уменьшения рисков длительного облучения продуктами радона;
- урегулирование вопросов радиационной защиты при медицинском облучении;
- совершенствование государственного регулирования деятельности по добыче и переработке урановых руд и введения лицензирования переработки урановых руд, учитывая особенности технологического цикла производства уранового концентрата.
При этом еще 264 нардепы поддержали инициативу сократить вдвое продолжительность рассмотрения законопроекта во втором чтении.
Напомним, фракция политической партии "Европейская солидарность" устроила акцию протеста возле трибуны ВР во время выступления сопредседателя фракции Ирины Геращенко.