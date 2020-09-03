Рада ухвалила за основу законопроект щодо опіки над дитиною у разі затримання батьків

Законопроект спрямований на всебічне врахування та неуклінне дотримання прав та інтересів дитини, яка знаходиться на утриманні особи, щодо якої уже застосовується запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Так, слідчий зобов’язується повідомити орган опіки про наявність дітей у затриманої особи, які залишаються без догляду. У разі наявності дитини у осіб, яким обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, слідчий або прокурор звертається до органу опіки та піклування за місцем знаходження такої дитини для вжиття необхідних заходів щодо тимчасового її влаштування.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб” № 646-ІХ. Документ спрямований на підвищення соціальних гарантій для дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, зокрема для дітей з інвалідністю, осіб, які досягли 80-річного віку та потребують постійного стороннього догляду.