Рада ухвалила за основу скасування пайового внеску при будівництві
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Народні депутати України підтримали в першому читанні законопроект 1059 щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні, який передбачає скасування пайового внеску при будівництві. Відповідне рішення підтримали 299 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні направлений на поліпшення інвестиційного клімату України за окремими напрямами, обраними внаслідок комплексної оцінки відповідності законодавства України кращим світовим практикам, описаним Групою Світового банку у методології рейтингу Doing Business.
Як зазначили автори законопроекту, українське законодавство наразі передбачає обов'язковість сплати замовниками будівництва пайового внеску у розвиток інфраструктури населеного пункту (у розмірі 4% від вартості житлового будівництва та 10% від вартості нежитлової забудови). Втім, механізм сплати пайового внеску є непрозорим, що має наслідком корупцію, зловживання та дискримінацію добросовісних замовників будівництва, тому його слід скасувати.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський розповів, як планує залучати інвестиції в Україну.
Він також заявив, що його команда підготувала понад 70 законопроектів, які, зокрема, направлені на поліпшення інвестиційного клімату для бізнесу.