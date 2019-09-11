Рада приняла за основу отмену паевого взноса при строительстве
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Народные депутаты Украины поддержали в первом чтении законопроект 1059 относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине, который предусматривает отмену паевого взноса при строительстве. Соответствующее решение поддержали 299 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине направлен на улучшение инвестиционного климата Украины по отдельным направлениям, выбранным в результате комплексной оценки соответствия законодательства Украины лучшим мировым практикам, описанным Группой Всемирного банка в методологии рейтинга Doing Business.
Как отметили авторы законопроекта, украинское законодательство сейчас предусматривает обязательность уплаты заказчиками строительства паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта (в размере 4% от стоимости жилищного строительства и 10% нежилой застройки). Впрочем, механизм уплаты паевого взноса является непрозрачным, что влечет коррупцию, злоупотребления и дискриминацию добросовестных заказчиков строительства, поэтому его следует отменить.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как планирует привлекать инвестиции в Украину.
Он также заявил, что его команда подготовила более 70 законопроектов, которые, в частности, направленные на улучшение инвестиционного климата для бизнеса.