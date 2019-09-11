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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 104068 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 117984 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109641 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 115998 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122657 просмотра

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5 марта, 17:33 • 149609 просмотра

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5 марта, 16:07 • 149577 просмотра

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Рада приняла за основу отмену паевого взноса при строительстве

Рада приняла за основу отмену паевого взноса при строительстве

Киев  •  УНН

 • 11678 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Народные депутаты Украины поддержали в первом чтении законопроект 1059 относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине, который предусматривает отмену паевого взноса при строительстве. Соответствующее решение поддержали 299 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине направлен на улучшение инвестиционного климата Украины по отдельным направлениям, выбранным в результате комплексной оценки соответствия законодательства Украины лучшим мировым практикам, описанным Группой Всемирного банка в методологии рейтинга Doing Business.

Как отметили авторы законопроекта, украинское законодательство сейчас предусматривает обязательность уплаты заказчиками строительства паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта (в размере 4% от стоимости жилищного строительства и 10% нежилой застройки). Впрочем, механизм уплаты паевого взноса является непрозрачным, что влечет коррупцию, злоупотребления и дискриминацию добросовестных заказчиков строительства, поэтому его следует отменить.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как планирует привлекать инвестиции в Украину.

Он также заявил, что его команда подготовила более 70 законопроектов, которые, в частности, направленные на улучшение инвестиционного климата для бизнеса.

Украинские Национальные Новости

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