Рада створила ТСК з формування державної стратегії щодо взаємодії з національними рухами рф

Цитата

«Парламент створив Тимчасову спеціальну комісію ВРУ з питань розробки основних засад державної політики щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів рф. Вітаю Голову Комісії - Ярослава Юрчишина», - написав Железняк.

Він зазначив, що за постанову № 9617 проголосувало 264 нардепів «за».

Деталі

В пояснювальній записці до постанови зазначається, що Українська політика щодо рф має бути спрямована на довгострокове усунення військово-політичних загроз для Української Державності. Така політика може бути розроблена лише у тісній взаємодії з національними рухами автохтонних колонізованих народів рф як єдиної сили всередині рф, яка прагне поразки своєї держави та встановлення довгострокового миру.

Метою ТСК стане виконання наступних завдань:

попередній розгляд питань, а також підготовку висновків та/або пропозицій стосовно основних засад державної політики України щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів рф;

підготовку, попередній розгляд та доопрацювання законопроектів, проектів інших актів Верховної Ради України стосовно основних засад державної політики України щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів рф;

внесення на розгляд Верховної Ради України або Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики пропозицій щодо планування розвитку законодавства з питань взаємодії з національними рухами малих та корінних народів рф;

налагодження зв’язків з парламентами, урядами та їх структурними підрозділами, науковими організаціями іноземних держав, іноземними вченими, для обміну досвідом з питань діяльності Тимчасової спеціальної комісії за погодженням з Головою Верховної Ради України;

підготовка звернень та/або заяв до Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, урядів і парламентів держав світу з питань діяльності Тимчасової спеціальної комісії.

Член Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Володимир В’ятрович повідомляв, що регламентний комітет Верховної Ради підтримав проєкт постанови № 9617 про створення ТСК і зазначав, що комісія, до складу якої увійдуть представники різних фракцій та груп, має стати важливим центром напрацювання рішень, покликаних допомогти поневоленим народам російської імперії здобути свободу.

Доповнення

Український парламент ухвалив законопроєкт про створення сучасної системи адміністративно територіального устрою Автономної Республіки Крим.

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