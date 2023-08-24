Рада создала ВСК по формированию государственной стратегии по взаимодействию с национальными движениями рф
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Верховная Рада создала Временную специальную комиссию по вопросам разработки основных принципов государственной политики по взаимодействию с национальными движениями малых и коренных народов рф. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, передает УНН.
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«Парламент создал Временную специальную комиссию ВРУ по вопросам разработки основных принципов государственной политики по взаимодействию с национальными движениями малых и коренных народов рф. Поздравляю Председателя Комиссии - Ярослава Юрчишина», - написал Железняк.
Он отметил, что за постановление № 9617 проголосовало 264 нардепов «за».
Детали
В пояснительной записке к постановлению отмечается, что Украинская политика в отношении РФ должна быть направлена на долгосрочное устранение военно-политических угроз для Украинской Государственности. Такая политика может быть разработана только в тесном взаимодействии с национальными движениями автохтонных колонизированных народов рф как единой силы внутри рф, которая стремится к поражению своего государства и установлению долгосрочного мира.
Целью ВСК станет выполнение следующих задач:
Член Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович сообщал, что регламентный комитет Верховной Рады поддержал проект постановления № 9617 о создании ВСК и отмечал, что комиссия, в состав которой войдут представители различных фракций и групп, должна стать важным центром наработки решений, призванных помочь порабощенным народам российской империи обрести свободу.
Дополнение
Украинский парламент принял законопроект о создании современной системы административно-территориального устройства Автономной Республики Крым.
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