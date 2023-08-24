Рада создала ВСК по формированию государственной стратегии по взаимодействию с национальными движениями рф

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Киев • УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Верховная Рада создала Временную специальную комиссию по вопросам разработки основных принципов государственной политики по взаимодействию с национальными движениями малых и коренных народов рф. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, передает УНН.

Цитата

«Парламент создал Временную специальную комиссию ВРУ по вопросам разработки основных принципов государственной политики по взаимодействию с национальными движениями малых и коренных народов рф. Поздравляю Председателя Комиссии - Ярослава Юрчишина», - написал Железняк.

Он отметил, что за постановление № 9617 проголосовало 264 нардепов «за».

Детали

В пояснительной записке к постановлению отмечается, что Украинская политика в отношении РФ должна быть направлена на долгосрочное устранение военно-политических угроз для Украинской Государственности. Такая политика может быть разработана только в тесном взаимодействии с национальными движениями автохтонных колонизированных народов рф как единой силы внутри рф, которая стремится к поражению своего государства и установлению долгосрочного мира.

Целью ВСК станет выполнение следующих задач:

  •  предварительное рассмотрение вопросов, а также подготовку выводов и/или предложений относительно основных принципов государственной политики Украины по взаимодействию с национальными движениями малых и коренных народов рф;
  •  подготовку, предварительное рассмотрение и доработку законопроектов, проектов других актов Верховной Рады Украины относительно основных принципов государственной политики Украины по взаимодействию с национальными движениями малых и коренных народов рф;
  •  внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины или Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений, Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политики предложений по планированию развития законодательства по вопросам взаимодействия с национальными движениями малых и коренных народов рф;
  •  налаживание связей с парламентами, правительствами и их структурными подразделениями, научными организациями иностранных государств, иностранными учеными, для обмена опытом по вопросам деятельности Временной специальной комиссии по согласованию с Председателем Верховной Рады Украины;
  •  подготовка обращений и/или заявлений в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, правительства и парламенты государств мира по вопросам деятельности Временной специальной комиссии.

    • Член Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович сообщал, что регламентный комитет Верховной Рады поддержал проект постановления № 9617 о создании ВСК и отмечал, что комиссия, в состав которой войдут представители различных фракций и групп, должна стать важным центром наработки решений, призванных помочь порабощенным народам российской империи обрести свободу.

    Дополнение

    Украинский парламент принял законопроект о создании современной системы административно-территориального устройства Автономной Республики Крым.

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