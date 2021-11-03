Рада сьогодні збирається звільнити п'ять міністрів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Верховна Рада у середу, 3 листопада, планує ухвалити п’ять проектів постанов про звільнення міністрів, деякі з яких і віце-прем'єри, із займаних посад. Про це свідчить порядок денний ВР, пише УНН.
Деталі
Так, на порядку денному сьогодні постанови:
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- Про звільнення Абрамовського Романа Романовича з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;
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- Про звільнення Любченка Олексія Миколайовича з посади першого віце-прем’єр-міністра – міністра економіки України;
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- Про звільнення Резнікова Олексія Юрійовича з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
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- Про звільнення Уруського Олега Семеновича з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;
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- Про звільнення Тарана Андрія Васильовича з посади міністра оборони України.
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Окрім того, Верховна Рада планує усунути неточності в законопроекті № 5599 “про олігархів”. Після звільнення міністрів планується зайти в податковий законопроект № 5600, він розглядається у другому читанні.
Пленарне засідання Верховної Ради у середу, 3 листопада, планується продовжити до 17:00, щоб встигнути розглянути питання звільнення п’яти урядовців.
Додамо
У понеділок “слуги народу" на засіданні фракції підтримали низку кадрових рішень. Так, низка міністрів “міняються посадами”, інші – зокрема, це Любченко та Уруський – просто йдуть у відставку.
На засіданні фракції “Слуга народу” депутати підтримали рішення, щоб:
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- Міндовкілля очолив чинний заступник міністра Руслан Стрілець,
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- оборонне відомство очолить Олексій Резніков,
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- міністром з питань реінтеграції пропонують призначити депутатку Ірину Верещук,
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- Міністерством з питань стратегічних галузей запропонують керувати чинному голові митниці Павлу Рябікіну,
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- посаду міністра економіки запропонують заступниці керівника Офісу Президента Юлії Свириденко.
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