Рада сьогодні збирається звільнити п'ять міністрів

Деталі

Так, на порядку денному сьогодні постанови:



Про звільнення Абрамовського Романа Романовича з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;



Про звільнення Любченка Олексія Миколайовича з посади першого віце-прем’єр-міністра – міністра економіки України;



Про звільнення Резнікова Олексія Юрійовича з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України;



Про звільнення Уруського Олега Семеновича з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;



Про звільнення Тарана Андрія Васильовича з посади міністра оборони України.



Окрім того, Верховна Рада планує усунути неточності в законопроекті № 5599 “про олігархів”. Після звільнення міністрів планується зайти в податковий законопроект № 5600, він розглядається у другому читанні.

Пленарне засідання Верховної Ради у середу, 3 листопада, планується продовжити до 17:00, щоб встигнути розглянути питання звільнення п’яти урядовців.

Додамо

У понеділок “слуги народу" на засіданні фракції підтримали низку кадрових рішень. Так, низка міністрів “міняються посадами”, інші – зокрема, це Любченко та Уруський – просто йдуть у відставку.

На засіданні фракції “Слуга народу” депутати підтримали рішення, щоб: