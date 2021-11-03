Рада сегодня собирается уволить пять министров
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Верховная Рада в среду, 3 ноября, планирует принять пять проектов постановлений об увольнении министров, некоторые из которых и вице-премьеры, с занимаемых должностей. Об этом свидетельствует повестка дня ВР, пишет УНН.
Детали
Так, на повестке дня сегодня постановления:
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- Об увольнении Абрамовского Романа Романовича с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
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- Об увольнении Любченко Алексея Николаевича с должности первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины;
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- Об увольнении Резникова Алексея Юрьевича с должности вице-премьер-министра - министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
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- Об увольнении Уруського Олега Семеновича с поста вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
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- Об увольнении Тарана Андрея Васильевича с должности министра обороны Украины.
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Кроме того, Верховная Рада планирует устранить неточности в законопроекте № 5599 “об олигархах”. После увольнения министров планируется зайти в налоговый законопроект № 5600, он будет рассматривается во втором чтении.
Пленарное заседание Верховной Рады в среду, 3 ноября, планируется продлить до 17:00, чтобы успеть рассмотреть вопрос увольнения пяти членов правительства.
Добавим
В понедельник “слуги народа" на заседании фракции поддержали ряд кадровых решений. Так, ряд министров “меняются должностями”, другие - в частности, это Любченко и Уруский - просто уходят в отставку.
На заседании фракции “Слуга народа” депутаты поддержали решение, чтобы:
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- Миндовкилля возглавил действующий заместитель министра Руслан Стрелец,
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- оборонное ведомство возглавит Алексей Резников,
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- министром по вопросам реинтеграции предлагают назначить депутата Ирину Верещук,
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- Министерством по вопросам стратегических отраслей предложат управлять действующему главе таможни Павлу Рябикину,
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- должность министра экономики предложат заместителю руководителя Офиса Президента Юлии Свириденко.
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