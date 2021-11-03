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Рада сегодня собирается уволить пять министров

Киев • УНН

 • 20671 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Верховная Рада в среду, 3 ноября, планирует принять пять проектов постановлений об увольнении министров, некоторые из которых и вице-премьеры, с занимаемых должностей. Об этом свидетельствует повестка дня ВР, пишет УНН.

Рада сегодня собирается уволить пять министров

Детали

Так, на повестке дня сегодня постановления:

  • Об увольнении Абрамовского Романа Романовича с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
  • Об увольнении Любченко Алексея Николаевича с должности первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины;
  • Об увольнении Резникова Алексея Юрьевича с должности вице-премьер-министра - министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
  • Об увольнении Уруського Олега Семеновича с поста вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
  • Об увольнении Тарана Андрея Васильевича с должности министра обороны Украины.

Кроме того, Верховная Рада планирует устранить неточности в законопроекте № 5599 “об олигархах”. После увольнения министров планируется зайти в налоговый законопроект № 5600, он будет рассматривается во втором чтении.

Пленарное заседание Верховной Рады в среду, 3 ноября, планируется продлить до 17:00, чтобы успеть рассмотреть вопрос увольнения пяти членов правительства.

Добавим

В понедельник “слуги народа" на заседании фракции поддержали ряд кадровых решений. Так, ряд министров “меняются должностями”, другие - в частности, это Любченко и Уруский - просто уходят в отставку.

На заседании фракции “Слуга народа” депутаты поддержали решение, чтобы:

  • Миндовкилля возглавил действующий заместитель министра Руслан Стрелец,
  • оборонное ведомство возглавит Алексей Резников,
  • министром по вопросам реинтеграции предлагают назначить депутата Ирину Верещук,
  • Министерством по вопросам стратегических отраслей предложат управлять действующему главе таможни Павлу Рябикину,
  • должность министра экономики предложат заместителю руководителя Офиса Президента Юлии Свириденко.
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