Рада сьогодні розгляне зміни до регламенту та захист місцевих бюджетів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку законопроектів, зокрема щодо внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо опублікування рішень. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний.
Так, народні обранці у першому читанні планують розглянути проект закону №4334, який передбачає, що з 1 січня 2021 року офіційне опублікування рішень Верховної Ради України здійснюватиметься лише у газеті "Голос України".
Крім того, заплановано розгляд у другому читанні законопроекту №3118 про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо забезпечення додержання державних гарантій місцевого самоврядування та захисту його економічних основ.
Нардепи також планують розглянути у другому читанні проект №3628 про внесення змін до законодавства щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.
Також у другому читанні планують розгляд проекту Закону №2315 щодо забезпечення виконання рішення Конституційного Суду України стосовно оскарження ухвали суду про продовження строку тримання під вартою.
Нагадаємо, напередодні Верховна Рада включила до порядку денного та скоротила наполовину строки подачі альтернативних законопроектів та підготовки необхідних висновків до законопроектів, ініційованих Президентом Володимиром Зеленським щодо підтримки бізнесу на карантині.
Як повідомляв УНН, спікер парламенту Дмитро Разумков раніше заявив, що проект Державного бюджету на 2021 рік на цьому тижні не буде розглянуто. Водночас, з його слів, наступного тижня парламент може зібратися на позачергове засідання задля ухвалення документу.
Також Разумков повідомив, що нардепи до кінця тижня можуть розглянути консолідований законопроект щодо відновлення норм е-декларування.