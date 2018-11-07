Рада сьогодні розгляне питання сімейної медицини
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Верховна Рада сьогодні розгляне у першому читанні законопроект №6634 про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини, передає УНН.
Зокрема, документом визначаються правові, організаційні, економічні та соціальні засади забезпечення в Україні первинною медичною допомогою, встановлюються засади функціонування та розвитку сімейної медицини.
Крім того, у порядку денному є законопроект №5054 щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист. Зокрема, цим документом пропонується надати прямий доступ підозрюваному, обвинуваченому, засудженому до захисника в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні, а також розширити положення щодо прав засуджених.
Також парламентарі мають розглянути проект закону №2545 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо звільнення від кримінальної відповідальності суддів, яким, зокрема, запропоновані механізми запобігання тиску на суддів з боку вищих посадових осіб для винесення ним завідомо неправосудних рішень.
Додамо, що також сьогодні у порядку денному парламенту є питання ратифікації угод.
Засідання ВР супроводжується протестом під стінами парламенту. На акцію вийшли власники так званих євроблях, частково перекривши центр Києва.
Нагадаємо, 6 листопада Верховна Рада підтримала створення ТСК щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.