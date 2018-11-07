Рада сегодня рассмотрит вопросы семейной медицины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Верховная Рада сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект №6634 о первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины, передает УНН.
В частности, документом определяются правовые, организационные, экономические и социальные основы обеспечения в Украине первичной медицинской помощи, устанавливаются основы функционирования и развития семейной медицины.
Кроме того, в повестке дня есть законопроект №5054 об обеспечении доступа защитника к лицу, имеющего право на защиту. В частности, этим документом предлагается предоставить прямой доступ подозреваемому, обвиняемому, осужденному к защитнику в рабочие, выходные, а не рабочие дни, а также расширить положения о правах осужденных.
Также парламентарии должны рассмотреть проект закона №2545 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно освобождения от уголовной ответственности судей, которым, в частности, предложены механизмы предотвращения давления на судей со стороны высших должностных лиц для вынесения ими заведомо неправосудных решений.
Добавим, что также сегодня в повестке дня парламента есть вопрос ратификации соглашений.
Заседание ВР сопровождается протестом под стенами парламента. На акцию вышли владельцы так называемых евроблях, частично перекрыв центр Киева.
Напомним, 6 ноября Верховная Рада поддержала создание ВСК по убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк.