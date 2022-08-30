Рада ратифікувала дві угоди, які потрібні для "митного безвізу" з ЄС

Цитата

«Законами 0165 та 0166 приєднали Україну до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами та Конвенції про процедуру спільного транзиту, що є умовою для запровадження в Україні «митного безвізу», - повідомив Фролов.

Доповнення

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Україна отримає “митний безвіз” вже 2022 року.

15 серпня парламент ухвалив законопроект про митний безвіз з ЄС.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про 5 кроків реформування митниці, передбаченої в межах “митної реформи”, яка наближає українське митне законодавство до ЄС.

Очільник податкового комітету ВР, народний депутат Данило Гетманцев повідомляв, що “митний безвіз” дозволить Україні зменшити корупцію на митниці та скоротити час на оформлення вантажів.