"Митний безвіз" дозволить зменшити корупцію на митниці та час на оформлення вантажів - Гетманцев
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. “Митний безвіз” дозволить Україні зменшити корупцію на митниці та скоротити час на оформлення вантажів. Про це повідомив очільник податкового комітету ВР, народний депутат Данило Гетманцев в ефірі телемарафону, передає УНН.
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«Це одна з ключових наших реформ, які ми розпочали ще до війни, а зараз пришвидшеними темпами ми завершуємо цю реформу і запроваджуємо "митний безвіз". Це означає те, що в нас буде автоматичний обмін інформацією з передусім країнами ЄС, і ми будемо в автоматичному режимі обмінюватись інформацією з цими країнами щодо того вантажу, який надходить на територію України. Власне, це дозволить істотно зменшити корупцію на митниці, це дозволить істотно зменшити час на оформлення вантажів на митниці й зробить нашу митницю європейською, таку, до якої ми прагнули досить довго», - розповів Гетманцев.
Доповнення
15 серпня парламент ухвалив законопроект про "митний безвіз" з ЄС.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Україна отримає “митний безвіз” вже 2022 року.
Також Шмигаль розповідав про 5 кроків реформування митниці, передбаченої в межах “митної реформи”, яка наближає українське митне законодавство до ЄС.