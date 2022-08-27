"Таможенный безвиз" позволит уменьшить коррупцию на таможне и время на оформление грузов - Гетманцев

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«Это одна из ключевых наших реформ, которые мы начали еще до войны, а сейчас ускоренными темпами мы завершаем эту реформу и вводим "таможенный безвоз". Это означает, что у нас будет автоматический обмен информацией с прежде всего странами ЕС, и мы будем в автоматическом режиме обмениваться информацией с этими странами относительно груза, который поступает на территорию Украины. Собственно, это позволит существенно снизить коррупцию на таможне, это позволит существенно снизить время на оформление грузов на таможне и сделает нашу таможню европейской, такой, к которой мы стремились достаточно долго», - рассказал Гетманцев.

Дополнение

15 августа парламент принял законопроект о "таможенном безвизе" с ЕС.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Украина получит “таможенный безвиз” уже в 2022 году.

Также Шмыгаль рассказывал о 5 шагах реформирования таможни, предусмотренной в рамках “таможенной реформы”, приближающей украинское таможенное законодательство к ЕС.