Рада почала розгляд питання призначення ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Народні депутати розпочали розгляд питання про призначення членів Центральної виборчої комісії. Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков під час ранкового засідання, передає кореспондент УНН.
За його словами, нардепи розглядатимуть питання про призначення 17 членів ЦВК відповідно до подання Президента України.
При цьому представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук додав, що більшість із представлених кандидатів є професійними правниками і їхні кандидатури були затверджені під час учорашнього засідання профільного комітету.
Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив пленарне ранкове засідання парламенту, народні депутати сьогодні планують розглянути постанову "Про призначення на посади членів Центральної виборчої комісії України".