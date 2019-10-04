Рада начала рассмотрение вопроса назначения ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Народные депутаты начали рассмотрение вопроса о назначении членов Центральной избирательной комиссии. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков во время утреннего заседания, передает корреспондент УНН.
По его словам, нардепы будут рассматривать вопрос о назначении 17 членов ЦИК в соответствии с представлением Президента Украины.
При этом представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук добавил, что большинство из представленных кандтдатов являются профессиональными юристами и их кандидатуры были утверждены во время вчерашнего заседания профильного комитета.
Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл пленарное утреннее заседание парламента, народные депутаты сегодня планируют рассмотреть постановление "О назначении на должности членов Центральной избирательной комиссии Украины".