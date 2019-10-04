Разумков відкрив засідання ВР, у порядку денному постанова про ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив пленарне ранкове засідання парламенту, народні депутати сьогодні планують розглянути постанову "Про призначення на посади членів Центральної виборчої комісії України", передає кореспондент УНН.
Окрім того, у першому читанні парламентарі розглянуть два законопроекти, що стосуються вдосконалення адміністрування податків. У другому читанні народні депутати планують розглянути низку законопроектів, що стосуються організації роботи парламенту і народних депутатів, зокрема, проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" та до Регламенту Верховної Ради України щодо припинення відшкодування нардепу службових витрат у разі пропуску ним без поважних причин пленарних засідань.
Також народні обранці приділять увагу законопроектам, покликаним вдосконалити кримінально-процесуальне законодавство України, діяльність органів суддівського самоврядування та систему мір покарання за набуття державними функціонерами незаконних активів, - законопроекти №№1009, 1008, 1031 відповідно.
Під час вечірнього сесійного засідання Верховна Рада планує розглянути Програму діяльності Кабінету міністрів України.
Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту призначити нових членів Центральної виборчої комісії, кандидатури яких зазначені у поданні Президента України Володимира Зеленського.