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Разумков открыл заседание ВР, в повестке дня постановление о ЦИК

Киев • УНН

 • 12669 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл пленарное утреннее заседание парламента, народные депутаты сегодня планируют рассмотреть постановление "О назначении на должности членов Центральной избирательной комиссии Украины", передает корреспондент УНН.

Разумков открыл заседание ВР, в повестке дня постановление о ЦИК

Кроме того, в первом чтении парламентарии рассмотрят два законопроекта, касающиеся совершенствования администрирования налогов. Во втором чтении народные депутаты планируют рассмотреть ряд законопроектов, касающихся организации работы парламента и народных депутатов, в частности, проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе народного депутата Украины" и в Регламент Верховной Рады Украины о прекращении возмещения нардепу служебных расходов в случае пропуска им без уважительных причин пленарных заседаний.

Также народные избранники уделят внимание законопроектам, призванным усовершенствовать уголовно-процессуальное законодательство Украины, деятельность органов судейского самоуправления и систему мер наказания за приобретение государственными функционерами незаконных активов - законопроекты №№1009, 1008, 1031 соответственно.

Во время вечернего сессионного заседания Верховная Рада планирует рассмотреть Программу деятельности Кабинета министров Украины.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту назначить новых членов Центральной избирательной комиссии, кандидатуры которых указаны в представлении Президента Украины Владимира Зеленского.

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