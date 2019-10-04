Разумков открыл заседание ВР, в повестке дня постановление о ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл пленарное утреннее заседание парламента, народные депутаты сегодня планируют рассмотреть постановление "О назначении на должности членов Центральной избирательной комиссии Украины", передает корреспондент УНН.
Кроме того, в первом чтении парламентарии рассмотрят два законопроекта, касающиеся совершенствования администрирования налогов. Во втором чтении народные депутаты планируют рассмотреть ряд законопроектов, касающихся организации работы парламента и народных депутатов, в частности, проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе народного депутата Украины" и в Регламент Верховной Рады Украины о прекращении возмещения нардепу служебных расходов в случае пропуска им без уважительных причин пленарных заседаний.
Также народные избранники уделят внимание законопроектам, призванным усовершенствовать уголовно-процессуальное законодательство Украины, деятельность органов судейского самоуправления и систему мер наказания за приобретение государственными функционерами незаконных активов - законопроекты №№1009, 1008, 1031 соответственно.
Во время вечернего сессионного заседания Верховная Рада планирует рассмотреть Программу деятельности Кабинета министров Украины.
Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту назначить новых членов Центральной избирательной комиссии, кандидатуры которых указаны в представлении Президента Украины Владимира Зеленского.