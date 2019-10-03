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Комітет рекомендував ВР підтримати подання Зеленського і призначити нових членів ЦВК

Київ • УНН

 • 14983 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту призначити нових членів Центральної виборчої комісії, кандидатури яких зазначені у поданні Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова комітету Андрій Клочко, передає УНН.

Комітет рекомендував ВР підтримати подання Зеленського і призначити нових членів ЦВК

"Після вечірнього пленарного засідання провели засідання Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на якому розглянули подання Президента України В.Зеленського про призначення на посади членів Центральної виборчої комісії. За результатами розгляду, представлення кандидатів та їх відповідей на запитання народних депутатів, Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України призначити поданих кандидатів на посади членів Центральної виборчої комісії", - написав Клочко.

Таким чином комітет рекомендує Раді призначити цих кандидатів на посади членів Центральної виборчої комісії:

Боярчук Оксану Борисівну,
Буглака Юрія Олександровича,
Гатаулліну Олену Аухатівну,
Гевка Андрія Євгеновича,
Глущенко Вікторію Анатоліївну,
Греня Віталія Вячеславовича,
Діденка Олега Миколайовича,
Дубовика Сергія Олеговича,
Євстігнєєва Андрія Сергійовича,
Єфремову Ірину Олексіївну,
Кармазу Олександру Олександрівну,
Любченка Павла Миколайовича,
Мірошниченка Юрія Романовича,
Перепелюка Володимира Григоровича,
Плукаря Віталія Володимировича,
Постівого Сергія Олександровича,
Фрицького Юрія Олеговича.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України подання на новий склад Центральної виборчої комісії.

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