Комитет рекомендовал ВР поддержать представление Зеленского и назначить новых членов ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту назначить новых членов Центральной избирательной комиссии, кандидатуры которых указаны в представлении Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава комитета Андрей Клочко, передает УНН.
"После вечернего пленарного заседания провели заседание Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства на котором рассмотрели представление Президента Украины В.Зеленского о назначении на должности членов Центральной избирательной комиссии. По результатам рассмотрения, представления кандидатов и их ответов на вопросы народных депутатов, Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины назначить представленных кандидатов на должности членов Центральной избирательной комиссии", - написал Клочко.
Таким образом комитет рекомендует Раде назначить этих кандидатов на должности членов Центральной избирательной комиссии:
Боярчук Оксану Борисовну,
Буглака Юрия Александровича,
Гатауллину Елену Аухативну,
Гевко Андрея Евгеньевича,
Глущенко Викторию Анатольевну,
Греня Виталия Вячеславовича,
Диденко Олега Николаевича,
Дубовика Сергея Олеговича,
Евстигнеева Андрея Сергеевича,
Ефремову Ирину Алексеевну,
Кармазь Александру Александровну,
Любченко Павла Николаевича,
Мирошниченко Юрия Романовича,
Перепелюка Владимира Григорьевича,
Плукаря Виталия Владимировича,
Постивого Сергея Александровича,
Фрицкого Юрия Олеговича.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины представление на новый состав Центральной избирательной комиссии.