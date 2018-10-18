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Рада почала розгляд питань, пов’язаних з Бюджетною декларацією

Рада почала розгляд питань, пов’язаних з Бюджетною декларацією

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Рада схвалила у першому читанні проект закону 8043 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування, передає кореспондент УНН.

За відповідне рішення проголосували 231 народний депутат.

Метою розробки проекту Закону є законодавче унормування процедур, пов’язаних із складанням Бюджетної декларації, її схваленням Кабінетом Міністрів України та прийняттям рішення щодо Бюджетної декларації Верховною Радою України.

Проектом Закону вносяться зміни до Регламенту Верховної Ради України, яким передбачається установити строк прийняття Верховною Радою рішення щодо Бюджетної декларації (не пізніше 30 червня року, що передує плановому) як основного стратегічного документа бюджетної політики на середньостроковий період, яка схвалюватиметься Кабінетом Міністрів України не пізніше 1 червня року, що передує плановому.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рада схвалила у першому читанні внесення змін до Бюджетного кодексу України

З метою підвищення відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів за результати діяльності у відповідних сферах проектом Закону передбачається запровадження звітування про цілі та показники їх досягнення під час розгляду Бюджетної декларації у Верховній Раді.

Проектом Закону вносяться зміни до Закону України "Про Кабінет Міністрів України", якими передбачається встановити повноваження Кабінету Міністрів України щодо розроблення та схвалення Бюджетної декларації не пізніше 1 червня року, що передує плановому, і подання до Верховної Ради України у п’ятиденний строк після схвалення.

Як повідомляв УНН, сьогодні Рада почне розглядати законопроект про держбюджет-2019.

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