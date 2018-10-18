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Рада начала рассмотрение вопросов, связанных с Бюджетной декларацией

Рада начала рассмотрение вопросов, связанных с Бюджетной декларацией

Киев  •  УНН

 • 8936 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Рада одобрила в первом чтении проект закона 8043 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения среднесрочного бюджетного планирования, передает корреспондент УНН.

За соответствующее решение проголосовали 231 народный депутат.

Целью разработки проекта Закона является законодательное нормирование процедур, связанных с составлением Бюджетной декларации, ее одобрением Кабинетом Министров Украины и принятием решения по Бюджетной декларации Верховной Радой Украины.

Проектом Закона вносятся изменения в Регламент Верховной Рады Украины, которым предусматривается установить срок принятия Верховной Радой решение о Бюджетной декларации (не позднее 30 июня года, предшествующего плановому) как основного стратегического документа бюджетной политики на среднесрочный период, которая будет одобряться Кабинетом Министров Украины не позднее 1 июня года, предшествующего плановому.

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С целью повышения ответственности главных распорядителей бюджетных средств за результаты деятельности в соответствующих сферах проектом Закона предусматривается введение отчетности о целях и показатели их достижения при рассмотрении Бюджетной декларации в Верховной Раде.

Проектом Закона вносятся изменения в Закон Украины "О Кабинете Министров Украины", которым предусматривается установить полномочия Кабинета Министров Украины по разработке и одобрение Бюджетной декларации не позднее 1 июня года, предшествующего плановому, и представление в Верховную Раду Украины в пятидневный срок после одобрения.

Как сообщал УНН, сегодня Рада начнет рассматривать законопроект о госбюджете-2019.

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