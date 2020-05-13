Рада планує розглянути законопроект про банки та заслухати голову НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути законопроект №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, а також заслухати доповідь голови НБУ Якова Смолія. Окрім того, на початку засідання планується година запитань до уряду. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний ВР.
Так, на початку засідання планується година запитань до уряду щодо подолання негативних економічних наслідків, викликаних коронавірусом, а також доповідь голови НБУ Якова Смолія про діяльність Нацбанку.
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Також планується розгляд у другому читанні законопроекту №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, а також №3329-д щодо звільнення від оподаткування медиків, які борються з COVID-19.
Окрім того, передбачається розгляд законопроекту №2398-д про оборонні закупівлі, №3297 щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами у період дії карантину, спричиненого коронавірусною хворобою, та №3377 щодо підтримки сфери культури, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних заходів через коронавірус.
Нагадаємо, парламентський комітет рекомендував включити до порядку денного позачергового засідання ВРУ 13 травня виступ голови НБУ Якова Смолія щодо діяльності Нацбанку.