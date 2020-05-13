Рада планує розглянути законопроект про банки та заслухати голову НБУ

Так, на початку засідання планується година запитань до уряду щодо подолання негативних економічних наслідків, викликаних коронавірусом, а також доповідь голови НБУ Якова Смолія про діяльність Нацбанку.

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Також планується розгляд у другому читанні законопроекту №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, а також №3329-д щодо звільнення від оподаткування медиків, які борються з COVID-19.

Окрім того, передбачається розгляд законопроекту №2398-д про оборонні закупівлі, №3297 щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами у період дії карантину, спричиненого коронавірусною хворобою, та №3377 щодо підтримки сфери культури, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних заходів через коронавірус.

Нагадаємо, парламентський комітет рекомендував включити до порядку денного позачергового засідання ВРУ 13 травня виступ голови НБУ Якова Смолія щодо діяльності Нацбанку.