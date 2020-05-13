Рада планирует рассмотреть законопроект о банках и заслушать главу НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, а также заслушать доклад председателя НБУ Якова Смолия. Кроме того, в начале заседания планируется час вопросов к правительству. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня ВР.
Так, в начале заседания планируется час вопросов к правительству по преодолению негативных экономических последствий, вызванных коронавирусом, а также доклад председателя НБУ Якова Смолия о деятельности Нацбанка.
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Также планируется рассмотрение во втором чтении законопроекта №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, а также №3329-д об освобождении от налогообложения медиков, которые борются с COVID-19.
Кроме того, предусматривается рассмотрение законопроекта №2398-д об оборонных закупках, №3297 по недопущению начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина, из-за коронавирусной болезни, и №3377 по поддержке сферы культуры, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер из-за коронавируса.
Напомним, парламентский комитет рекомендовал включить в повестку дня внеочередного заседания ВРУ 13 мая выступление председателя НБУ Якова Смолия о деятельности Нацбанка.