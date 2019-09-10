Рада планує протидіяти зловживанням нардепів у ході законодавчої процедури
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Верховна Рада ухвалила проект закону №1043 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури. Відповідне рішення підтримали 234 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект Закону № 1043 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури передбачає удосконалення законодавчого процесу в Україні.
Як наголосили автори законопроекту, він пропонує переходити до обговорення, як врахованих так і відхилених комітетом, поправок за процедурним рішенням Верховної Ради України, тобто 150 голосами. А також забороняти Голові ВРУ підписувати прийняті ВР акти теж за процедурним рішенням.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила проект закону 1066 про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади.