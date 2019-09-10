Рада планирует противодействовать злоупотреблениям нардепов в ходе законодательной процедуры

Проект Закона № 1043 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры предусматривает усовершенствование законодательного процесса в Украине.

Как отметили авторы законопроекта, он предлагает переходить к обсуждению, как учтенных так и отклоненных комитетом, поправок по процедурным решениям Верховной Рады Украины, то есть 150 голосами. А также запрещать главе ВРУ подписывать принятые ВР акты тоже по процедурным решением.

Напомним, Верховная Рада приняла проект закона 1066 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти.