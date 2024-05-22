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Рада планує заборонити евакуацію автомобілів інспекторами з паркування на час війни, але є нюанс

Рада планує заборонити евакуацію автомобілів інспекторами з паркування на час війни, але є нюанс

Київ • УНН

 • 16543 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що забороняє паркувальним інспекторам евакуювати автомобілі під час військових дій, одночасно надавши такі повноваження Національній поліції та збільшивши штрафи за неправильне паркування.

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який забороняє евакуацію автомобілів інспектором з паркування під час дії воєнного стану, однак такими повноваженнями планується наділити працівників уповноважених підрозділів Національної поліції. Також передбачає збільшення штрафів за неправильне паркування. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.

Деталі

Рада прийняла за основу №9092-3 про адміністративні правопорушення щодо повноважень інспекторів з паркування у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

- повідомив Железняк.

Він зазначив, що відповідний законопроєкт підтримали 234 нардепи.

Відповідно до проєкту закону, забороняється евакуація автомобілів інспектором з паркування під час дії правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан.

Однак, такі повноваження отримають працівники уповноважених підрозділів Національної поліції.

Також планується підвищити до 1700 гривень штрафи за паркування на місцях, де можуть паркуватися лише особи з інвалідністю.

Підвищуються з 510 гривень до 850 гривень штрафи за паркування на місцях для зарядки електрокарів.

Нагадаємо

З 22 квітня у Києві відновлено оплату паркування, вартість якого варіюється залежно від зони від 5 до 35 грн/год у будні з 8 години до 22 години.

Павло Башинський

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