Рада планирует запретить эвакуацию автомобилей инспекторами по парковке на время войны, но есть нюанс

Верховная Рада приняла за основу законопроект, запрещающий эвакуацию автомобилей инспектором по парковке во время действия военного положения, однако такими полномочиями планируется наделить работников уполномоченных подразделений Национальной полиции. Также предусматривает увеличение штрафов за неправильную парковку. Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Рада приняла за основу №9092-3 об административных правонарушениях относительно полномочий инспекторов по парковке в сфере обеспечения безопасности дорожного движения - сообщил Железняк.

Он отметил, что соответствующий законопроект поддержали 234 нардепа.

Согласно проекту закона, запрещается эвакуация автомобилей инспектором по парковке во время действия правового режима военного положения в Украине или в отдельных ее местностях, где введено военное положение.

Однако, такие полномочия получат работники уполномоченных подразделений Национальной полиции.

Также планируется повысить до 1700 гривен штрафы за парковку на местах, где могут парковаться только лица с инвалидностью.

Повышаются с 510 гривен до 850 гривен штрафы за парковку на местах для зарядки электрокаров.

Напомним

С 22 апреля в Киеве возобновлена оплата парковки, стоимость которой варьируется в зависимости от зоны от 5 до 35 грн/час в будни с 8 часов до 22 часов.