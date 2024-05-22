В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Рада планирует запретить эвакуацию автомобилей инспекторами по парковке на время войны, но есть нюанс
Вражеский удар по Харькову: по меньшей мере четверо раненых, в многоквартирном доме произошел пожар
Рада предварительно приняла законопроект о борьбе с электронным мошенничеством и"колл-центрами"
Первые специалисты по обслуживанию F16 уже возвращаются в Украину-Евлаш
Харьков подвергся удару рф: произошел пожар на АЗС, повреждено кафе
Украина теряет молодежь: около 50% учебных заведений не проводят подготовительные курсы для поступающих с ВОТ
Генштаб: количество боестолкновений с начала суток выросло до 65, почти половина - на Купянском и Покровском направлениях
Венецианская комиссия высказывается в пользу отмена закона об "иноагентах" в Грузии
Рада планирует отменить уголовную ответственность за мелкие кражи: законопроект приняли за основу
Лубинец назвал возможные причины затягивания россией обменов военнопленными
Популярные
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта
Еще плюс 1300 оккупантов и 22 БМП: Генштаб обновил данные о потерях врага
Пентагон сообщил о переброске в Британию стратегических бомбардировщиков
22 мая: Международный день биологического разнообразия, день Шерлока Холмса
Вьетнам избрал президента
Публикации
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Рада планирует запретить эвакуацию автомобилей инспекторами по парковке на время войны, но есть нюанс
Верховная Рада приняла законопроект, запрещающий парковочным инспекторам эвакуировать автомобили во время военных действий, одновременно предоставив такие полномочия Национальной полиции и увеличив штрафы за неправильную парковку.
Вражеский удар по Харькову: по меньшей мере четверо раненых, в многоквартирном доме произошел пожар
В Харькове после российского удара по меньшей мере четыре человека получили ранения, в том числе тяжело ранен водитель троллейбуса, а в жилом доме вспыхнул пожар.
Рада предварительно приняла законопроект о борьбе с электронным мошенничеством и"колл-центрами"
Верховная Рада Украины приняла законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за электронное и коммуникационное мошенничество, включая лишение свободы на срок до 12 лет за интернет-мошенничество, совершенное в военное время.
Первые специалисты по обслуживанию F16 уже возвращаются в Украину-Евлаш
Первые специалисты по техническому обслуживанию F16, прошедшие обучение за рубежом, начали возвращаться в Украину, чтобы поделиться своим опытом, а первый тренажер F-16, предоставленный Чешской Республикой, уже прибыл в Украину.
Харьков подвергся удару рф: произошел пожар на АЗС, повреждено кафе
Российские захватчики атаковали Харьков управляемым боеприпасом, вызвав пожар на гражданской автозаправочной станции и повредив кафе, информация о жертвах все еще уточняется.
Украина теряет молодежь: около 50% учебных заведений не проводят подготовительные курсы для поступающих с ВОТ
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что необходимо разработать и внедрить реинтеграционные программы для молодежи из ТОТ, что требует комплексного подхода и совместных усилий правительства, общественности, международных организаций.
Генштаб: количество боестолкновений с начала суток выросло до 65, почти половина - на Купянском и Покровском направлениях
Количество боестолкновений сегодня возросло до 65, почти половина из них – на Купянском и Покровском направлениях.
Венецианская комиссия высказывается в пользу отмена закона об "иноагентах" в Грузии
Венецианская комиссия, высший орган конституционного права Совета Европы, пришла к выводу, что грузинский законопроект "Об агентах иностранного влияния" должен быть отменен, поскольку в нем есть фундаментальные недостатки, которые могут подавлять свободу выражения мнений.
Рада планирует отменить уголовную ответственность за мелкие кражи: законопроект приняли за основу
Верховная Рада приняла законопроект, декриминализирующий мелкие кражи на сумму до 4552 гривен, заменяющий уголовную ответственность штрафами и общественными работами.
Лубинец назвал возможные причины затягивания россией обменов военнопленными
Задержка России с проведением обмена военнопленными может быть связана с проведением так называемых выборов, инаугураций и кадровых перестановок в Российской Федерации, считает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.