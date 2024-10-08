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Рада підтримала законопроєкт про е-посвідчення ветерана як основний документ

Рада підтримала законопроєкт про е-посвідчення ветерана як основний документ

Київ • УНН

 • 13786 перегляди

Верховна Рада підтримала законопроєкт запровадження е-посвідчення ветерана як основного документа. Це спростить адміністративні процедури та додасть "травму" як причину отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт, який визначає е-посвідчення ветерана як основний документ, повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН

Рада в цілому підтримала законопроєкт про запровадження е-посвідчення ветерана як основного документа. За - 256

- написав Гончаренко у Telegram.

За його словами, е-посвідчення ветерана як основний документ сприятиме поліпшенню надання адміністративних процедур та доступу до соціальних гарантій. Крім того, е-посвідчення ветерана дозволяють зменшити час, необхідний для перевірки факту надання відповідного статусу особі.

По-друге, як вказав нардеп, додається термін "травма", як причина отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, а члени сімей військових, у разі їх загибелі, – статус члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці. Оскільки досі законом не передбачалась причина інвалідності або смерті внаслідок травми, наголосив Гончаренко.

Посвідчення ветерана відтепер у "Дії" - Федоров05.06.24, 09:33 • 17380 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійнаПолітика
oleksii-honcharenkoОлексій Гончаренко
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