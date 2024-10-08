Рада поддержала законопроект об е-удостоверении ветерана как основного документа
Киев • УНН
Верховная Рада поддержала законопроект введения е-удостоверения ветерана как основного документа. Это упростит административные процедуры и добавит «травму» как причину получения статуса лица с инвалидностью вследствие войны.
Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, который определяет е-удостоверение ветерана как основной документ, сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.
Рада в целом поддержала законопроект о введении е-удостоверения ветерана как основного документа. За - 256
По его словам, е-удостоверение ветерана как основной документ будет способствовать улучшению предоставления административных процедур и доступа к социальным гарантиям. Кроме того, е-удостоверение ветерана позволяют уменьшить время, необходимое для проверки факта предоставления соответствующего статуса лицу.
Во-вторых, как указал нардеп, добавляется термин «травма», как причина получения статуса лица с инвалидностью вследствие войны, а члены семей военных, в случае их гибели, - статус члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы. Поскольку до сих пор законом не предусматривалась причина инвалидности или смерти вследствие травмы, отметил Гончаренко.
Удостоверение ветерана отныне в " Дии " - Федоров5 июня 2024, 06:33 • 17190 просмотров