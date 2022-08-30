Рада підтримала повернення акцизів на пальне

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"Рада у першому читанні схвалила законопроект щодо повернення акцизу на паливо. За це рішення проголосували 236 депутатів", - зазначив зокрема гардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

Деталі

Законопроектом планується повернути акциз на пальне, яке скасували у березні.

При цьому ставки акцизного податку на бензини моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан, як пропонується, будуть становити 100,00 євро за 1000 літрів.

Рішення у разі ухвалення буде дійсним до скасування воєнного стану.

Доповнення

Як зазначають у Мінекономіки, в Україні подолали ситуацію з дефіцитом пального, і ціни падають. У разі часткового повернення акцизу у Мінекономіки не очікують здорожчання пального.

Там зауважують, що акциз на пальне - це "головний механізм наповнення Дорожнього фонду". Тому часткове повернення акцизу дозволить уряду продовжити відновлення і доріг, і мостів.