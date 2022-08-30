Рада поддержала возврат акцизов на топливо

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"Рада в первом чтении одобрила законопроект о возвращении акциза на топливо. За это решение проголосовали 236 депутатов", - отметил в частности гардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Детали

Законопроектом планируется вернуть акциз на топливо, который отменили в марте.

При этом ставки акцизного налога на бензины моторные, тяжелые дистилляты и другие нефтепродукты, сжиженный газ, бутан, изобутан, как предлагается, будут составлять 100,00 евро за 1000 литров.

Решение в случае принятия будет действительным до отмены военного положения.

Дополнение

Как отмечают в Минэкономики, в Украине преодолели ситуацию с дефицитом горючего, и цены падают. В случае частичного возвращения акциза в Минэкономики не ожидают удорожания горючего.

Там отмечают, что акциз на горючее – это "главный механизм наполнения Дорожного фонда". Поэтому частичное возвращение акциза позволит правительству продолжить восстановление и дорог, и мостов.