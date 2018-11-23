Рада обклала податком закордонні посилки від 100 євро

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Верховна Рада схвалила в цілому Закон 9260, яким вводиться норма з оподаткування міжнародних посилок, чия вартість перевищує 100 євро. За рішення проголосували 236 народних депутатів. Про це йдеться у документі про внесення змін до Податкового кодексу України, передає УНН.

“Для застосування вказаної норми пропонується встановити перехідний період з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року, протягом якого, у першому півріччі 2019 року податком на додану вартість будуть оподатковуватись товари, сумарна фактурна вартість яких перевищуватиме еквівалент 150 євро”, — йдеться в пояснювальній записці.

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Нагадаємо, о 6:01 п'ятниці, 23 листопада, Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект № 9000 “Про Державний бюджет України на 2019 рік”. Доходи держбюджету на 2019 рік передбачені в розмірі 1 трильйон 2 мільярди 131 мільйон гривень. Видатки передбачені в сумі 1 трильйон 112 мільярдів 130 мільйонів гривень. Граничний обсяг дефіциту держбюджету-2019 визначено в сумі 89 мільярді 989 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНН, від оподаткування посилок з-за кордону Держбюджет отримає додатково 300 млн грн. Зазначимо, що послуги “Укрпошти” подорожчають у два етапи: перший уже відбувся, починаючи з 10 вересня 2018 року, а другий запланован на 1 січня 2019 року.

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