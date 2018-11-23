Рада обложила налогом зарубежные посылки от 100 евро
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Верховная Рада приняла в целом Закон 9260, которым вводится норма налогообложения международных посылок, чья стоимость превышает 100 евро. За решение проголосовали 236 народных депутатов. Об этом говорится в документе о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, передает УНН.
“Для применения указанной нормы предлагается установить переходный период с 1 января 2019 по 30 июня 2019 года, в течение которого, в первом полугодии 2019 налогом на добавленную стоимость облагается налогом товары, суммарная фактурная стоимость которых будет превышать эквивалент 150 евро”, — говорится в пояснительной записке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине зашел мировой флагман платежных систем
Напомним, в 6:01 пятницы, 23 ноября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 9000 “О Государственном бюджете Украины на 2019 год”. Доходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в размере 1 триллион 2 миллиарда 131 миллионов гривен. Расходы предусмотрены в сумме 1 триллион 112 миллиардов 130 миллионов гривен. Предельный объем дефицита госбюджета-2019 определен в сумме 89 миллиардов 989 миллионов гривен.
Как сообщал УНН, от налогообложения посылок из-за рубежа Госбюджет получит дополнительно 300 млн грн. Отметим, что услуги “Укрпочты” подорожают в два этапа: первый уже состоялся, начиная с 10 сентября 2018 года, а второй запланирован на 1 января 2019 года.