Рада обложила налогом зарубежные посылки от 100 евро

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 101319 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 107152 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 142969 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 139600 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133928 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127161 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 167061 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118003 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141582 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145379 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Рада обложила налогом зарубежные посылки от 100 евро

Рада обложила налогом зарубежные посылки от 100 евро

Киев  •  УНН

 • 8735 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Верховная Рада приняла в целом Закон 9260, которым вводится норма налогообложения международных посылок, чья стоимость превышает 100 евро. За решение проголосовали 236 народных депутатов. Об этом говорится в документе о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, передает УНН.

“Для применения указанной нормы предлагается установить переходный период с 1 января 2019 по 30 июня 2019 года, в течение которого, в первом полугодии 2019 налогом на добавленную стоимость облагается налогом товары, суммарная фактурная стоимость которых будет превышать эквивалент 150 евро”, — говорится в пояснительной записке.

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Напомним, в 6:01 пятницы, 23 ноября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 9000 “О Государственном бюджете Украины на 2019 год”. Доходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в размере 1 триллион 2 миллиарда 131 миллионов гривен. Расходы предусмотрены в сумме 1 триллион 112 миллиардов 130 миллионов гривен. Предельный объем дефицита госбюджета-2019 определен в сумме 89 миллиардов 989 ​​миллионов гривен.

Как сообщал УНН, от налогообложения посылок из-за рубежа Госбюджет получит дополнительно 300 млн грн. Отметим, что услуги “Укрпочты” подорожают в два этапа: первый уже состоялся, начиная с 10 сентября 2018 года, а второй запланирован на 1 января 2019 года.

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