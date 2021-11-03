Рада не спромоглася змінити порядок денний сесії

Деталі

Проект постанови пропонував включити до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання 26 законопроектів.

Серед них, зокрема, президентський законопроект № 6104 про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей та альтернативний до нього (№ 6104-1).

Додамо

Як писав УНН, Верховна Рада України у середу планує ухвалити п’ять проектів постанов про звільнення міністрів, деякі з яких і віце-прем'єри, із займаних посад.

Пленарне засідання Верховної Ради у середу, 3 листопада, планувалося продовжити до 17:00, щоб встигнути розглянути питання звільнення п’яти урядовців.