Рада не спромоглася змінити порядок денний сесії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у середу не набрала достатньо голосів для ухвалення проекту постанови № 5893-9 про внесення змін до порядку денного шостої сесії. Відповідне рішення підтримало 183 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Деталі
Проект постанови пропонував включити до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання 26 законопроектів.
Серед них, зокрема, президентський законопроект № 6104 про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей та альтернативний до нього (№ 6104-1).
Додамо
Як писав УНН, Верховна Рада України у середу планує ухвалити п’ять проектів постанов про звільнення міністрів, деякі з яких і віце-прем'єри, із займаних посад.
Пленарне засідання Верховної Ради у середу, 3 листопада, планувалося продовжити до 17:00, щоб встигнути розглянути питання звільнення п’яти урядовців.