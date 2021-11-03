Рада не смогла изменить повестку дня сессии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в среду не набрала достаточно голосов для принятия проекта постановления № 5893-9 о внесении изменений в повестку дня шестой сессии. Соответствующее решение поддержало 183 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Детали
Проект постановления предлагал включить в повестку дня пятой сессии Верховной Рады девятого созыва 26 законопроектов.
Среди них, в частности, президентский законопроект № 6104 о социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей и альтернативный к нему (№ 6104-1).
Добавим
Как писал УНН, Верховная Рада Украины в среду планирует принять пять проектов постановлений об увольнении министров, некоторые из которых и вице-премьеры, с занимаемых должностей.
Пленарное заседание Верховной Рады в среду, 3 ноября, планировалось продлить до 17:00, чтобы успеть рассмотреть вопрос увольнения пяти членов правительства.