Рада не смогла изменить повестку дня сессии

Детали

Проект постановления предлагал включить в повестку дня пятой сессии Верховной Рады девятого созыва 26 законопроектов.

Среди них, в частности, президентский законопроект № 6104 о социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей и альтернативный к нему (№ 6104-1).

Добавим

Как писал УНН, Верховная Рада Украины в среду планирует принять пять проектов постановлений об увольнении министров, некоторые из которых и вице-премьеры, с занимаемых должностей.

Пленарное заседание Верховной Рады в среду, 3 ноября, планировалось продлить до 17:00, чтобы успеть рассмотреть вопрос увольнения пяти членов правительства.