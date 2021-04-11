Пєсков: політрадники ведуть підготовку зустрічі у "нормандському форматі"

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Представник Кремля заявив, що Москва буде наполягати на тому, що для проведення нового саміту “четвірки” повинні бути виконані хоч якісь попередні домовленості. “Але тим не менше ведеться робота. І робота ведеться по лінії політрадників дуже напружена”, — констатував Пєсков.

За його словами, “політрадники” четвірки “знаходяться в постійному контакті”. “Це дуже складний контакт, вимагає величезного терпіння всіх чотирьох сторін, але тим не менше він ведеться. І ведеться він як раз в інтересах підготовки і проведення такої зустрічі в верхах”, — сказав представник Кремля.

Говорячи про відеоконференцію, яку 30 березня провели лідери Росії, Німеччини і Франції Володимир Путін, Ангела Меркель і Емманюель Макрон, Пєсков зазначив, що колеги російського президента нібито “багато в чому” розуміють, яка сторона “не виконує” Мінські домовленості. “Є певні розбіжності і з нами теж, є побажання до нас, як учасника Мінського процесу, проявляти більшу гнучкість. Але в цілому є розуміння, що є документ, безальтернативний зараз документ, який треба виконувати”, — сказав Пєсков. Він знову заявив, що там “все написано чорним по білому: і суть, і послідовність кроків”.

“І, звичайно, коли ми все частіше і частіше і на самих різних рівнях чуємо заяви з Києва про те, що Мінський комплекс заходів є вже мало не марним рудиментом, то це, напевно, викликає подив не тільки у нас, але і в Парижі, і у Берліні”, — вважає представник Кремля.

Доповнення

Дмитро Пєсков також заявив, що Москва не виключає, що нібито “Київ може спробувати вирішити внутрішні проблеми силовим шляхом”, в цьому випадку ситуація в Україні буде “представляти небезпеку для Росії”.