Пєсков: політрадники ведуть підготовку зустрічі у "нормандському форматі"

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Політрадники керівників України, Німеччини, Росії та Франції ведуть роботу в інтересах підготовки саміту в нормандському форматі. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв’ю федеральному телеканалу для програми “Москва. Кремль. Путін”, пише УНН.

Деталі

Представник Кремля заявив, що Москва буде наполягати на тому, що для проведення нового саміту “четвірки” повинні бути виконані хоч якісь попередні домовленості. “Але тим не менше ведеться робота. І робота ведеться по лінії політрадників дуже напружена”, — констатував Пєсков.

За його словами, “політрадники” четвірки “знаходяться в постійному контакті”. “Це дуже складний контакт, вимагає величезного терпіння всіх чотирьох сторін, але тим не менше він ведеться. І ведеться він як раз в інтересах підготовки і проведення такої зустрічі в верхах”, — сказав представник Кремля.

Говорячи про відеоконференцію, яку 30 березня провели лідери Росії, Німеччини і Франції Володимир Путін, Ангела Меркель і Емманюель Макрон, Пєсков зазначив, що колеги російського президента нібито “багато в чому” розуміють, яка сторона “не виконує” Мінські домовленості. “Є певні розбіжності і з нами теж, є побажання до нас, як учасника Мінського процесу, проявляти більшу гнучкість. Але в цілому є розуміння, що є документ, безальтернативний зараз документ, який треба виконувати”, — сказав Пєсков. Він знову заявив, що там “все написано чорним по білому: і суть, і послідовність кроків”.

“І, звичайно, коли ми все частіше і частіше і на самих різних рівнях чуємо заяви з Києва про те, що Мінський комплекс заходів є вже мало не марним рудиментом, то це, напевно, викликає подив не тільки у нас, але і в Парижі, і у Берліні”, — вважає представник Кремля.

Доповнення

Дмитро Пєсков також заявив, що Москва не виключає, що нібито “Київ може спробувати вирішити внутрішні проблеми силовим шляхом”, в цьому випадку ситуація в Україні буде “представляти небезпеку для Росії”.

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