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Песков: политсоветники ведут подготовку встречи в "нормандском формате"

Песков: политсоветники ведут подготовку встречи в "нормандском формате"

Киев  •  УНН

 • 21479 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Политсоветники руководителей Украины, Германии, России и Франции ведут работу в интересах подготовки саммита в нормандском формате. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью федеральному телеканалу для программы “Москва. Кремль. Путин”, пишет УНН.

Детали

Представитель Кремля заявил, что Москва будет настаивать на том, что для проведения нового саммита “четверки” должны быть выполнены хоть какие-то предыдущие договоренности. “Но тем не менее ведется работа. И работа ведется по линии политсоветников очень напряженная”, — констатировал Песков.

По его словам, “политсоветники „четверки“ находятся в постоянном контакте”. “Это очень сложный контакт, требует огромного терпения всех четырех сторон, но тем не менее он ведется. И ведется он как раз в интересах подготовки и проведения такой встречи в верхах”, — сказал представитель Кремля.

Говоря о видеоконференции, которую 30 марта провели лидеры России, Германии и Франции Владимир Путин, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон, Песков отметил, что коллеги российского президента якобы “во многом” понимают, какая сторона “не выполняет” Минские договоренности. “Есть определенные разногласия и с нами тоже, есть пожелание к нам, как участнику Минского процесса, проявлять большую гибкость. Но в целом есть понимание, что есть документ, безальтернативный в настоящий момент документ, который надо выполнять”, — сказал Песков. Он снова заявил, что там “все написано черным по белому: и суть, и последовательность шагов”.

“И, конечно, когда мы все чаще и чаще и на самых различных уровнях слышим заявления из Киева о том, что Минский комплекс мер является уже чуть ли не бесполезным рудиментом, то это, наверное, вызывает недоумение не только у нас, но и в Париже, и в Берлине”, — считает представитель Кремля.

Дополнение

Дмитрий Песков также заявил, что Москва не исключает, что якобы “Киев может попытаться решить внутренние проблемы силовым путем”, в этом случае ситуация в Украине будет “представлять опасность для России”.

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