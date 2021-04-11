Песков: политсоветники ведут подготовку встречи в "нормандском формате"

Детали

Представитель Кремля заявил, что Москва будет настаивать на том, что для проведения нового саммита “четверки” должны быть выполнены хоть какие-то предыдущие договоренности. “Но тем не менее ведется работа. И работа ведется по линии политсоветников очень напряженная”, — констатировал Песков.

По его словам, “политсоветники „четверки“ находятся в постоянном контакте”. “Это очень сложный контакт, требует огромного терпения всех четырех сторон, но тем не менее он ведется. И ведется он как раз в интересах подготовки и проведения такой встречи в верхах”, — сказал представитель Кремля.

Говоря о видеоконференции, которую 30 марта провели лидеры России, Германии и Франции Владимир Путин, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон, Песков отметил, что коллеги российского президента якобы “во многом” понимают, какая сторона “не выполняет” Минские договоренности. “Есть определенные разногласия и с нами тоже, есть пожелание к нам, как участнику Минского процесса, проявлять большую гибкость. Но в целом есть понимание, что есть документ, безальтернативный в настоящий момент документ, который надо выполнять”, — сказал Песков. Он снова заявил, что там “все написано черным по белому: и суть, и последовательность шагов”.

“И, конечно, когда мы все чаще и чаще и на самых различных уровнях слышим заявления из Киева о том, что Минский комплекс мер является уже чуть ли не бесполезным рудиментом, то это, наверное, вызывает недоумение не только у нас, но и в Париже, и в Берлине”, — считает представитель Кремля.

Дополнение

Дмитрий Песков также заявил, что Москва не исключает, что якобы “Киев может попытаться решить внутренние проблемы силовым путем”, в этом случае ситуация в Украине будет “представлять опасность для России”.