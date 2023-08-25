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П'ять країн ЄС підтвердили бажання продовжити заборону на імпорт агропродукції з України

П'ять країн ЄС підтвердили бажання продовжити заборону на імпорт агропродукції з України

Київ • УНН

 • 1704322 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Сьогодні на спільній конференції міністри сільського господарства п'яти країн: Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина підтвердили прагнення продовжити заборону на імпорт зерна з України після 15 вересня. Про це заявив міністр сільського господарства та розвитку сільських районів Польщі Роберт Телюс, повідомляє УНН із посиланням на повідомлення його адміністрації.

Цитата

“Міністри підтвердили спільну позицію щодо необхідності продовження після 15 вересня цього року заборони на імпорт зерна з України до кінця року”, — повідомив Телюс.

Водночас, міністри прийняли спільну вимогу до Єврокомісії спрямувати кошти на будівництво інфраструктури, яка допоможе у транспортуванні зерна з України. Також було вирішено, що список сільгосппродукції з України, яка не може потрапити на ринок цих п’яти країн, має бути гнучким.

Ми підтримуємо ідею запуску субсидій ЄС на транзит зерна з України. Ми пропонуємо, щоб ці виплати були прогресивними“, — сказав голова Мінсільгоспу Польщі.

Міністр наголосив, що вироблені сьогодні спільні позиції будуть у найкоротші терміни передані до Єврокомісії.

Крім того, додамо, що польський міністр надав свіжі дані щодо експорту зерна з Польщі. За цими даними, з січня 2023 року по сьогодні експортовано близько 9 млн тонн зерна.

“Ці дані ясно показують, що ми експортували навіть удвічі більше, ніж планували”, — наголосив міністр.

Контекст

Днями Президент України Володимир Зеленський обговорив з головою Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн важливість відновлення українського продовольчого експорту та транзиту у повному обсязі із 15 вересня. Наразі український агроекспорт блокують такі європейські країни, як Румунія, Болгарія, Словаччина, Угорщина та Польща. Водночас, нещодавно зявлялася інформація, що деякі країни ЄС готові до застосування штрафних санкцій, зокрема, до Польщі, якщо вона реалізує своє рішення одноосібно блокувати українську агродукцію.

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На думку українських експертів та представників агрокомплексу, у заявах Польщі щодо блокування українського агроекспорту мало економіки, адже вони спричинені передвиборним процесом в країні. А через важливу роль фермерів в економіці жоден польський політик не ігноруватиме їх напередодні виборів. Своєю чергою президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко в коментарі УНН зазначив, що, на його думку, Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія не можуть конкурувати з Україною у агропромисловому комплексі, а блокуванням українського експорту протирічать позиції Єврокомісії та Європарламенту.

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