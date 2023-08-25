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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пять стран ЕС подтвердили желание продлить запрет на импорт агропродукции из Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Сегодня на совместной конференции министры сельского хозяйства пяти стран: Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия подтвердили стремление продлить запрет на импорт зерна из Украины после 15 сентября. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития сельских районов Польши Роберт Телюс, сообщает УНН со ссылкой на сообщение его администрации.

Цитата

“Министры подтвердили общую позицию относительно необходимости продления после 15 сентября этого года запрета на импорт зерна из Украины до конца года”, — сообщил Телюс.

В то же время, министры приняли совместное требование к Еврокомиссии направить средства на строительство инфраструктуры, которая поможет в транспортировке зерна из Украины. Также было решено, что список сельхозпродукции из Украины, которая не может попасть на рынок этих пяти’стран, должен быть гибким.

Мы поддерживаем идею запуска субсидий ЕС на транзит зерна из Украины. Мы предлагаем, чтобы эти выплаты были прогрессивными“, — сказал глава Минсельхоза Польши.

Министр подчеркнул, что выработанные сегодня общие позиции будут в кратчайшие сроки переданы в Еврокомиссию.

Кроме того, добавим, что польский министр предоставил свежие данные по экспорту зерна из Польши. По этим данным, с января 2023 года по сегодня экспортировано около 9 млн тонн зерна.

“Эти данные ясно показывают, что мы экспортировали даже вдвое больше, чем планировали”, — подчеркнул министр.

Контекст

На днях Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен важность восстановления украинского продовольственного экспорта и транзита в полном объеме с 15 сентября. Сейчас украинский агроэкспорт блокируют такие европейские страны, как Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия и Польша. В то же время, недавно появлялась информация, что некоторые страны ЕС готовы к применению штрафных санкций, в частности, к Польше, если она реализует свое решение единолично блокировать украинскую агропродукцию.

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По мнению украинских экспертов и представителей агрокомплекса, в заявлениях Польши о блокировании украинского агроэкспорта мало экономики, ведь они вызваны предвыборным процессом в стране. А из-за важной роли фермеров в экономике ни один польский политик не будет игнорировать их накануне выборов. В свою очередь президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко в комментарии УНН отметил, что, по его мнению, Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния не могут конкурировать с Украиной в агропромышленном комплексе, а блокированием украинского экспорта противоречат позиции Еврокомиссии и Европарламента.

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