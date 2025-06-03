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Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
11:55 • 4786 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

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путіна інформували онлайн про недільні атаки України - пєсков

Київ • УНН

 • 1484 перегляди

дмитро пєсков заявив, що путін оперативно отримував інформацію про недільні атаки України на російські військові летовища. У Пентагоні відзначили витонченість атак.

путіна інформували онлайн про недільні атаки України - пєсков

російський диктатор володимир путін отримував в режимі онлайн інформацію про недільні атаки України по військових летовищах держави-агресора. Про це повідомили російські "ЗМІ" з посиланням на ручника путіна дмитро пєсков, пише УНН.

Деталі

володимир путін отримував інформацію про недільні атаки України на рф у режимі онлайн

- заявив пєсков.

Говорячи про відповідь рф на атаки, представник Кремля запропонував дочекатися результатів слідства.

Доповнення

Міністр оборони США Піт Гегсет отримував регулярні оновлення щодо перебігу спецоперації "Павутина" з ураження літаків повітряно-космічних сил рф, яку СБУ здійснило 1 червня. CNN вказує, що під час реалізації спецоперації Гегсет перебував із візитом на об'єднаній військовій базі США "Ендрюс".

У Пентагоні також зазначили, що атака України продемонструвала "рівень витонченості, якого вони раніше не бачили".

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоВійнаПолітикаНовини Світу
Піт Хегсетх
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