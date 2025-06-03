путіна інформували онлайн про недільні атаки України - пєсков
Київ • УНН
дмитро пєсков заявив, що путін оперативно отримував інформацію про недільні атаки України на російські військові летовища. У Пентагоні відзначили витонченість атак.
російський диктатор володимир путін отримував в режимі онлайн інформацію про недільні атаки України по військових летовищах держави-агресора. Про це повідомили російські "ЗМІ" з посиланням на ручника путіна дмитро пєсков, пише УНН.
Деталі
володимир путін отримував інформацію про недільні атаки України на рф у режимі онлайн
Говорячи про відповідь рф на атаки, представник Кремля запропонував дочекатися результатів слідства.
Доповнення
Міністр оборони США Піт Гегсет отримував регулярні оновлення щодо перебігу спецоперації "Павутина" з ураження літаків повітряно-космічних сил рф, яку СБУ здійснило 1 червня. CNN вказує, що під час реалізації спецоперації Гегсет перебував із візитом на об'єднаній військовій базі США "Ендрюс".
У Пентагоні також зазначили, що атака України продемонструвала "рівень витонченості, якого вони раніше не бачили".