путина информировали онлайн о воскресных атаках Украины - песков
Киев • УНН
дмитрий песков заявил, что путин оперативно получал информацию о воскресных атаках Украины на российские военные аэродромы. В Пентагоне отметили утонченность атак.
российский диктатор владимир путин получал в режиме онлайн информацию о воскресных атаках Украины по военным аэродромам государства-агрессора. Об этом сообщили российские "СМИ" со ссылкой на ручного путина дмитрия пескова, пишет УНН.
Детали
владимир путин получал информацию о воскресных атаках Украины на рф в режиме онлайн
Говоря об ответе рф на атаки, представитель Кремля предложил дождаться результатов следствия.
Дополнение
Министр обороны США Пит Гегсет получал регулярные обновления о ходе спецоперации "Паутина" по поражению самолетов воздушно-космических сил рф, которую СБУ осуществило 1 июня. CNN указывает, что во время реализации спецоперации Гегсет находился с визитом на объединенной военной базе США "Эндрюс".
В Пентагоне также отметили, что атака Украины продемонстрировала "уровень утонченности, которого они ранее не видели".