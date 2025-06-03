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путина информировали онлайн о воскресных атаках Украины - песков

Киев • УНН

 • 794 просмотра

дмитрий песков заявил, что путин оперативно получал информацию о воскресных атаках Украины на российские военные аэродромы. В Пентагоне отметили утонченность атак.

путина информировали онлайн о воскресных атаках Украины - песков

российский диктатор владимир путин получал в режиме онлайн информацию о воскресных атаках Украины по военным аэродромам государства-агрессора. Об этом сообщили российские "СМИ" со ссылкой на ручного путина дмитрия пескова, пишет УНН.

Детали

владимир путин получал информацию о воскресных атаках Украины на рф в режиме онлайн

- заявил песков.

Говоря об ответе рф на атаки, представитель Кремля предложил дождаться результатов следствия.

Дополнение

Министр обороны США Пит Гегсет получал регулярные обновления о ходе спецоперации "Паутина" по поражению самолетов воздушно-космических сил рф, которую СБУ осуществило 1 июня. CNN указывает, что во время реализации спецоперации Гегсет находился с визитом на объединенной военной базе США "Эндрюс".

В Пентагоне также отметили, что атака Украины продемонстрировала "уровень утонченности, которого они ранее не видели".

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоВойнаполитикаНовости Мира
Пит Хегсетх
Пентагон
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