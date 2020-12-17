Путін заявив, що Росія буде "нарощувати підтримку Донбасу"

"Що стосується перспектив розвитку відносин між РФ і Україною - це залежить від української влади. Практично всі попередні глави держави, і діючий, приходили з гаслом припинення конфлікту на Донбасі і об'єднання країни. Але нічого не виходить. Тому що, коли приходять до влади - спираються на більшість, а потрапляючи у владу, озираються на крайні націоналістичні сили. І процес завмирає. Так само приблизно відбувається і зараз", - заявив Путін.

Він заявив про підтримку Донбасу і про те, що українська влада, нібито, нічого не роблять для вирішення конфлікту.

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"Ми будемо нарощувати підтримку Донбасу. Так що будемо рухатися спокійно за цим напрямком. Розуміємо всю складність ситуації на Донбасі. У рамках "нормандського формату" ми домовилися про припинення бойових дій, це дуже важливо. Але нічого не розблоковано з точки зору соціальної сфери, економіки. Нічого не зроблено у сфері політики. При цьому, українська влада дає зрозуміти, що вони не збираються дотримуватися "мінських угод". Але я хочу сказати, що документ підписаний під егідою ООН і має статус міжнародного документа. І в односторонньому порядку відмовитися від його дотримання не можна", - заявив Путін.

Як повідомляв УНН, Росія продовжує блокувати роботу контрольно-пропускних пунктів (КПВВ) на Донбасі, незважаючи на зусилля української сторони і вмовляння ОБСЄ.

Нагадаємо, вчора у режимі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій, яке проігнорував представник Президента РФ Борис Гризлов, а глава української делегації Леонід Кравчук скористався нагодою нагадати про "План спільних кроків".