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Путин заявил, что Россия будет "наращивать поддержку Донбасса"

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Президент РФ Владимир Путин заявил во время большой пресс-конференции, что поддержка Донбасса со стороны России будет наращиваться, передает корреспондент УНН.

Путин заявил, что Россия будет "наращивать поддержку Донбасса"

"Что касается перспектив развития отношений между РФ и Украиной - это зависит от украинской власти. Практически все предыдущие главы государства, и действующий, приходили с лозунгом прекращения конфликта на Донбассе и объединения страны. Но ничего не получается. Потому что, когда приходят к власти - опираются на большинство, а попадая во власть, оглядываются на крайние националистические силы. И процесс замирает. Так же примерно происходит и сейчас", - заявил Путин.

Он заявил о поддержке Донбасса и о том, что украинская власть якобы ничего не делают для решения конфликта.

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"Мы будем наращивать поддержку Донбасса. Так что будем двигаться спокойно по этому направлению. Понимаем всю сложность ситуации на Донбассе. В рамках "нормандского формата" мы договорились о прекращении боевых действий, это очень важно. Но ничего не разблокировано с точки зрения социальной сферы, экономики. Ничего не сделано в сфере политики. При этом, украинская власть дает понять, что они не собираются соблюдать "минских соглашений". Но я хочу сказать, что документ подписан под эгидой ООН и имеет статус международного документа. И в одностороннем порядке отказаться от его соблюдение нельзя", - заявил Путин.

Как сообщал УНН, Россия продолжает блокировать работу контрольно-пропускных пунктов (КПВВ) на Донбассе, несмотря на усилия украинской стороны и уговоры ОБСЕ.

Напомним, вчера в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций, которое проигнорировал представитель Президента РФ Борис Грызлов, а глава украинской делегации Леонид Кравчук воспользовался случаем напомнить о "Плане совместных шагов".

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