Путін запропонував Саудівській Аравії купити російські ЗРК С-300 і С-400
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Президент Росії Володимир Путін запропонував Саудівській Аравії купити російські ЗРК С-300 та С-400 на тлі атаки на саудівську національну нафтову компанію Saudi Aramco. Про це повідомляє російське державне інформаційне агенство ТАСС, передає УНН.
“Що стосується допомоги Саудівської Аравії.... Щоб захистити „свій рід“, свою країну, ми готові надати відповідну допомогу Саудівській Аравії, а політичному керівництву Саудівської Аравії досить прийняти мудре державне рішення, як це зробили свого часу керівники Ірану, закупивши С-300, і зробив президент (Туреччини Тайіп) Ердоган, закупивши у Росії новітні комплекси ППО С-400 „Тріумф“. Вони надійно захистять будь-які об’єкти інфраструктури Саудівської Аравії”, — підкреслив Путін.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Анкара повідомила про отримання від Росії другої батареї ЗРК С-400
Нагадаємо, раніше Вашингтон закидав Туреччині, котра є союзником по Північноатлантичному альянсу (НАТО), що придбання систем С-400 може надати росіянам інформацію про вразливі місця новітнього американського бойового літака F-35.
Через те, що Анкара відмовлялася дослухатися до вмовлянь, попереджень та погроз Вашингтона, адміністрація Дональда Трампа викреслила Туреччину з програми F-35.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп вважає військові дії США пропорційною відповіддю на атаку на Saudi Aramco
Нагадаємо, у ніч на 14 вересня 10 безпілотників атакували підприємства саудівської національної нафтової компанії Saudi Aramco на сході країни. Нападу зазнав найбільший в світі нафтопереробний комплекс поблизу міста Абкаік, де проживає багато західних фахівців, а також НПЗ в районі Хурайс, в якому розташовується друге за величиною нафтове родовище королівства. Після атак на них спалахнула сильна пожежа. Відповідальність за цю акцію взяли на себе повстанці з єменського руху “Ансар Аллах” (хусити).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Атака на нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії — найбільша за 30 років