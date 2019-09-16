Трамп вважає військові дії США пропорційною відповіддю на атаку на Saudi Aramco
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Американський президент Дональд Трамп вважає військові дії США пропорційною відповіддю на напади на підприємства саудівської нафтової компанії Saudi Aramco. Відповідну заяву американський лідер зробив в понеділок під час бесіди з журналістами на Південній галявині Білого дому перед тим, як відправитися в штат Нью-Мексико, передає УНН.
Президента запитали, чи можуть військові дії Сполучених Штатів, які приведуть до загибелі людей, бути пропорційною відповіддю на атаку на нафтові об’єкти в Саудівській Аравії. “Я думаю, що вони були б такими”, — відповів він.
До цього Трамп заявив, що США хочуть уникнути конфлікту з Іраном, але вважають, що Тегеран, імовірно, несе відповідальність за атаки на нафтові об’єкти в Саудівській Аравії.
“Ми розглядаємо це в даний момент, — сказав він, відповідаючи на питання, чи вважають США Іран винним за атаки. — Як тільки ми дізнаємося (точно), дамо вам знати”. “США не хочуть ні з ким війни. У нас найкраща зброя в світі, (ми) витратили за останній час (на зброю) 1,5 трлн доларів, — продовжив Трамп. — У нас найкраще обладнання, ракети, винищувачі... Ні з ким не хочемо війни, але ми краще підготовлені. Однак, як я сказав, ми хочемо уникнути цього”.
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Нагадаємо, раніше Трамп дав дозвіл при необхідності задіяти наявні у країни в наявності стратегічні резерви нафти після атак на нафтові об’єкти Саудівської Аравії, щоб стабілізувати ситуацію на ринку.